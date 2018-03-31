534 Öğrenciye 'Gıda Güvenilirliği' Eğitimi Verildi

Kula Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlilerince, 534 öğrenciye 'Gıda Güvenilirliği ve Hijyen Eğitimi' verildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle 'Okullarda Gıda Güvenirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme' hedefi doğrultusunda Kula ilçesinde bulunan Orta öğretim 9. sınıf öğrencilerinin tamamına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlilerince Gıda Güvenilirliği eğitimi verildi.

Kula Jeopark Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen eğitimlere 534 öğrencinin katıldığını belirten ve eğitimler hakkında bilgi veren Kula Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bilgin Sarısu, "Eğitimlerde; 'Güvenilir gıda nedir?' 'Gıdaların muhafazasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?', 'Gıda satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?' gibi soruların cevapları verilirken, hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon kavramları ile kişisel hijyen kuralları anlatılarak öğrencilerimiz konu hakkında bilinçlendirildi" dedi.

Kula Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Gıda mühendisleri Mutlu Çakır ve Yahya Aybar tarafından verilen 'Gıda güvenilirliği' eğitimlerine önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de devam edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Eğitime Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Özel, görevli öğretmenler ve ilçede bulunan 9. sınıf öğrencileri katıldı. - MANİSA