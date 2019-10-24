530 hektarlık OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak

24.10.2019 11:14

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kuruluş işlemleri tamamlanan yaklaşık 530 hektarlık alanda faaliyet gösterecek Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), binlerce kişiye yeni gelir kapısı oluşturacak.

Tarımdan sanayiye birçok alanda üretim gerçekleştiren Sakarya, yaklaşık 20 yıldır edindiği otomotiv sektörü tecrübesini Ferizli'ye kuracağı "Otomotiv ve Metal İhtisas OSB"yle taçlandıracak.

Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım bedeliyle doğu Marmara'nın en büyük ihtisas OSB'si unvanına sahip olacak alanın, Karasu Limanı'na 30, Kuzey Marmara Otoyolu'na 20, Anadolu Otoyolu'na 32 ve demir yoluna 3 kilometre mesafede oluşu sanayicileri cezbediyor.

OSB, faaliyete geçtiğinde yıllık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Otomotiv ve metal sanayisinde kültürü olan şehiriz"

Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas OSB Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'nin tarıma ve çevreye zarar vermeyecek alanlarda kurulması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Kuzey Marmara ve Anadolu oto yolları ile limana ve demir yoluna yakınlığı düşünüldüğünde Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB'nin büyük imkanlara sahip olduğunu anlatan Nayir, bölge için 150 ön talebin alındığını belirtti.

"Biz otomotiv ve metal sanayisinde kültürü olan şehiriz." diyen Nayir, "Geleceğe ait en az 15 bin, üst seviyede de 20 bin istihdamın sağlanacağı düşünülüyor. Diğer OSB'lerde olduğu gibi istihdam, üretim, katma değer ve ihracat olarak bizim önemli bir noktamızı teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

"Katma değer üreten bir ihtisas OSB olmasını planlıyoruz"

Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş de OSB'de ana olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal ve metal yan sanayi, elektrik ve elektronik ürünleri, çelik ve döküm imalatı, alüminyum profil, boru profil imalatı ve metal ürünlerinden imal edilecek eşya makine elektrik ve elektronik ürünleri üretecek firmaların yer alacağını bildirdi.

OSB'nin, Doğu Marmara'nın en büyük ihtisas organize sanayi bölgesi olacağını aktaran Kuriş, 530 hektarlık alana kurulması planlanan OSB'nin müteşebbis heyetinin kurulduğunu, bakanlıktan izinlerinin alındığını ve çok kısa süre sonra kamulaştırma işlemlerine başlanacağını kaydetti.

Sakarya'da otomotiv sektörünün son derece geliştiğini, yılın ilk 9 ayında kentin otomotiv ihracatının 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Kuriş, bu ihracatta en büyük payın Toyota'ya ait olduğunu, bunun yanı sıra TürkTraktör, Tırsan, Otokar gibi firmaların da büyük katkı sağladığını ifade etti.

Karasu ilçesinde savunma sanayisine yönelik BMC'nin yatırımının başladığına işaret eden Kuriş, önümüzdeki yıllarda otomotiv sektörünün Sakarya'daki ağırlığının daha da artacağını aktardı.

Otomotivin yanı sıra savunma sanayisinde de Sakarya'nın, Türkiye'nin çok önemli birkaç merkezinden biri haline geleceğine değinen Kuriş, "Dolayısıyla Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB, ana olarak bu sektörlerde yer alacak firmalara yan sanayi üretecek, üstün teknoloji kullanacak şirketlerimizin konumlanacağı katma değer üreten bir ihtisas organize sanayi bölgesi olmasını planlıyoruz." dedi.

"1 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var"

OSB'nin kurulacağı alanın Adapazarı'yla Karasu arasında konumlandığını anlatan Kuriş, şöyle devam etti:

"Ferizli OSB, Karasu'ya 30, Marmara Otoyolu'na 20, Adapazarı merkeze 34, Anadolu Otoyolu'na 32, demir yoluna da 3 kilometre mesafede. Dolayısıyla lojistik olarak çok uygun bir yerde. İlk tespitlere göre bize başvuran firma sayısı 150 civarında ama ihtisas organize tamamlandığında biz bu sayının 300 olmasını hedefliyoruz. Bu firmalar organizenin altyapı yatırımları, kendilerinin yapacağı bina ve makine yatırımlarıyla beraber bölgede yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. Bu 300 tesis devreye girdiği zaman da ağırlıklı olarak ihracata çalışacakları için 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz de var. İstihdam yaklaşık 15 bin olacak ama dolaylı istihdamla beraber, organize bittiği zaman toplam istihdam sayısının 20 bin olacağını düşünüyoruz. Ferizli ilçemizin şu anki nüfusunun 30 bin olduğunu düşünürseniz bölgenin nasıl bir gelişme içerisinde olacağını da görürüz."

"Dünyadan birçok yatırımcı OSB'de yer alacak"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Ferizli'de kurulacak OSB'nin SATSO öncülüğünde planlandığını ve son aşamaya geldiğini söyledi.

Toyota Türkiye'nin 1999 yılında Sakarya'ya yatırım yaptığı günden beri kentin üretim anlamında nereden nereye geldiğini gördüklerini ifade eden Altuğ, firmanın kentin ihracatına yıllık 4 milyar dolar seviyesinde katkı sağladığını aktardı.

Toyota Türkiye'yle birlikte yan sanayi olarak çalışan birçok firmanın şehirde yatırım gerçekleştirdiğine ve istihdam sağladığına işaret eden Altuğ, "Biz de bu alternatifi elimizde bulundurarak bir organize sanayi bölgesi planladık. Otomotiv ve metal ihtisas organize sanayi bölgesi olacak." diye konuştu.

"İhracat yapan en iyi firmalar gelecek"

Kentin yıllık ihracatının 6 milyar dolar seviyelerinde olmasının sebebinin hem ana sanayi hem de yan sanayi bakımından otomotiv sektörüne bağlı olduğunu anlatan Altuğ, OSB'nin konumundan kaynaklı avantajlarla şehrin ihracatının, üretiminin, ticaretinin ve özellikle istihdamının çok ciddi anlamda artacağını vurguladı.

Altuğ, bu üretimlerin hiçbirinin çevreye bir zararı olmadığına işaret ederek, "Asla ve asla dumanlı sanayi yok orada. Otomotiv ve metal sanayisinde uzmanlaşmış firmalar yer alacak. Bunlar yeni kurulmuş firmalar değil, konusunda dünyayla rekabet eden, ihracat yapan en iyi firmalar gelecek. Biz OSB'yi yeni kuruyoruz ama OSB'ye gelecek firmalar yeni firmalar değiller. Bulundukları yerde sıkışmış daralmış, yeni ve büyük yerler arayan firmalar bunlar." dedi.

Kaynak: AA