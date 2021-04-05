53 YILDIR AĞAÇ İŞLİYOR

BATMAN'dan 30 yıl önce Muş'a taşınan marangoz Mehmet Nuri Erten (69), 53 yıldır ağaçlara şekil veriyor.

BATMAN'dan 30 yıl önce Muş'a taşınan marangoz Mehmet Nuri Erten (69), 53 yıldır ağaçlara şekil veriyor. Erten, evinin bahçesinde kurduğu atölyede beşik, sandık, sandalye, masa, baston, kürsü gibi el emeği göz nuru birçok ürün yapıyor.

Batman'da oturduğu yıllarda bir süre çobanlık yapan, 4 çocuk ve 22 torun sahibi Mehmet Nuri Erten, ahşaba merak sardı. Evinin altındaki ahırda eline aldığı testere ve keser ile başladığı marangoz ustalığını 23 yıl Batman'da sürdüren Erten, Muş'a taşındıktan sonra mesleğini geride bırakmadı. 30 yıldır yaşadığı Muş'ta mesleğini sürdüren Erten, ağaçlara ilk günkü aşkla şekil veriyor. 2 oğlu ve 1 yeğenini de ahşap işleme sanatıyla tanıştıran Erten, evinin bahçesinde kurduğu atölyede beşik, sandık, sandalye, masa, baston, kürsü, kaşık gibi birçok ürün yapıyor.

Ahırda testere ve keserle başladığı marangoz ustalığından bahseden Mehmet Nuri Erten, 'Hobi olarak başladığım bu işi 23 yıl boyunca sürdürdüm. Muş'a gelince de aynı işi evimin girişinde dükkanımı açarak, devam ettirdim. 30 yıldır da Muş'tayım. 53 yıldır bu işi yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum ama alttan gelen kimse yok, ona üzülüyorum diye konuştu.

Kahvehane, lokanta ve evler için masa ve sandalyenin dışında mutfak için de çeşitli malzemeler yaptığını kaydeden Erten, pandemi sürecinde çalışmalarına ağırlık verip, üretimlerini stokladığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı