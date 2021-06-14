53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
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53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı Adana'da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi Adana'da haklarında kesinleşmiş toplam 53 yıl hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Adana'da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi

ADANA - Adana'da haklarında kesinleşmiş toplam 53 yıl hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama" suçlarından haklarındaki hapis cezası kesinleşen H.B., D.K., C.A.B. ve Z.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlülerin yerini tespit eden polis, 21 yıl hapis cezası alan H.B.'yi Yenibey Mahallesi'nde, 11 yıl hapis cezası alan D.K.'yı Sarıyakup Mahallesi'nde, 10 yıl hapis cezası alan C.A.'yı Yenidoğan Mahallesinde 11 yıl hapis cezası alın Z.A.'yı ise Yenidoğan Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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