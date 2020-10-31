53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı
31.10.2020 06:35 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:39
-Arama kurtama ekiplerinin 53 yaşındaki Fadime Tolu'yu ambulansa taşınması 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.
-Arama kurtama ekiplerinin 53 yaşındaki Fadime Tolu'yu ambulansa taşınması 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer