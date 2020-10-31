53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı
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53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı

31.10.2020 06:35 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:39

-Arama kurtama ekiplerinin 53 yaşındaki Fadime Tolu'yu ambulansa taşınması 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

-Arama kurtama ekiplerinin 53 yaşındaki Fadime Tolu'yu ambulansa taşınması 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı
53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı
53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı
53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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