53 sağlık çalışanı YYÜ'de göreve başladı Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ataması yapılan 53 sağlık çalışanı göreve başladı.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ataması yapılan 53 sağlık çalışanı göreve başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde atamaları gerçekleştirilen sağlık çalışanları için hastanenin konferans salonunda program düzenlendi.

Programa katılan Başhekim Dr. Ümit Haluk İliklerden, yeni göreve başlayan sağlık çalışanlarına başarı diledi.

Van'ın yanı sıra çevre illerdeki hastalara da hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlendiklerini belirten İliklerden, şöyle konuştu:

"Bölgedeki 3 milyon insana tedavi imkanı sunan bir hastaneyiz. Merkezimizde fiziksel ve teknolojik imkanlarla hizmet veriyoruz. Fedakar sağlık çalışanlarımızla bir salgın sürecinden geçiyoruz. Kovid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Bu salgın bitene kadar tedbirlerimizi elden bırakmadan bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımız, gerek bireysel gerek işle ilgili konularda hastane yönetimimizle kolayca iletişim kurabilirler. Hastalara karşı güler yüzlü olalım. Yeni işinizin hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum."

Programa Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan, Başhemşire Leyla Meral, Eğitim Hemşiresi Hatice Kübra Aslan ve hastane personeli katıldı.

Kaynak: AA