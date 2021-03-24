53 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekiplerinin kovalamacıyla durdurduğu otomobilde 53 kilo esrar ile yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamacayla durdurulan otomobilde yapılan aramada 53 kilo esrar ele geçiren ekipler, araçta bulunan Suriye uyruklu M.A. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturcu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK