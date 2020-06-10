53 genç Türk uzman, Akkuyu NGS sahasında iş başı yaptı MERSİN'in Gülnar ilçesinde, yapımı devam eden Akkuyu NGS için nükleer mühendislik alanında Personel Yetiştirme Programı kapsamında Rusya'da üniversite eğitimini tamamlayan 3'üncü grup genç Türk mühendisler sahada çalışmaya başladı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, yapımı devam eden Akkuyu NGS için nükleer mühendislik alanında Personel Yetiştirme Programı kapsamında Rusya'da üniversite eğitimini tamamlayan 3'üncü grup genç Türk mühendisler sahada çalışmaya başladı.

Rusya'nın en iyi üniversitelerden biri olan Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun olan 53 genç mühendis, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Mersin'e gelip, İçişleri Bakanlığı genelgesinde öngörülen zorunlu izolasyon sürecinden sonra koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlere uygun olarak işe başladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, şirketin yeni çalışanları ile bir araya gelip, genç mühendislere başarılar diledi ve profesyonel açıdan kendilerini geliştirmelerini temennisinde bulundu. Genç Türk uzmanların ilk mesai gününü kutlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, "Akkuyu NGS'de çalışmak üzere Türk personel yetiştirme programı, Hükümetlerarası Anlaşma'nın önemli bir parçasıdır. NGS inşaat projesi aktif aşamadadır. Şirketimiz, işe yeni başlayanları karşılamaktan memnuniyet duymaktadır. Onların bizim büyük ve sıcak ekibimize hızla adapte olacağından eminim" dedi.Genel Müdür Birinci Yardımcısı- NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de, genç mezunların büyük potansiyele sahip olduklarının altını çizerek, "Onlar, kendi ülkelerine katkı sunmak, ülkelerinin refahı için çalışmak isteyen yetenekli çocuklardır. Üniversitedeki eğitimleri tamamlandı ve biz de onlara 'Hoş geldiniz' diyoruz" diye konuştu.Mühendislerden Ömer Boyraz, Rusya'daki heyecan verici 7 yıllık eğitimin ardından en üst düzey profesyonellerden oluşan ekiple böyle büyük bir projede çalışmaya başlamanın gurur verici olduğunu söyledi.

Akkuyu NGS için Personel Yetiştirme Programı 2011 yılından beri yürütülüyor. 2020'de üçüncü grup mezun oldu. 2018 yılından itibaren ise toplam 130'dan fazla genç Türk uzman NRNU MEPhI'den mezun olup nükleer mühendislik alanında diplomalarını alarak, Akkuyu Nükleer A.Ş.'den iş teklifi aldı. Şu anda 120'den fazla Türk öğrenci, Akkuyu NGS için uzman yetiştirme programı kapsamında Rusya'da eğitimlerine devam ediyor.

Kaynak: DHA