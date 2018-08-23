Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki "TCSG 8 Botu", Çıplak Adası açıklarındaki şişme botta göçmen grubu fark etti.

Harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na doğru yol alırken alabora tehlikesi geçiren bottaki 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Pakistan ile Afganistan uyruklu göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin insani yardımda bulunduğu 53 düzensiz göçmen, Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.