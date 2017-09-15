53 Adet 1 Dolar Ele Geçirildi: 19 Gözaltı

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 19 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 53 adet 1 dolar ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 31 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 53 adet 1 dolar ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Şahısların haklarında yürütülen adli tahkikatın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.



Firari durumda olan 12 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.



(İHA)