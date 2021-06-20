527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı
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527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı

527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in babası Hürmüz Diril (72) ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in babası Hürmüz Diril (72) ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni (65) ile babası Hürmüz Diril çifti, 11 Ocak 2020'de ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara rağmen Diril çiftine ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında Şimuni Diril'in cansız bedeni 20 Mart'ta köyün 1,5 kilometre kuzeybatısında vatandaşlar tarafından bulundu.

Şimuni Diril'in cansız bedeni İstanbul'da toprağa verilirken, kendisiyle birlikte kaybolan eşi Hürmüz Diril'den 527 gündür haber alınamıyor. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Diril çiftinin olayına ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Apro Diril, 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

 


527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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