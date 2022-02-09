526 ton atık ekonomiye kazandırıldı

'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 2021 yıl sonu itibarıyla 526 ton atık geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında 2021 yılsonu itibarıyla 526 ton atığı geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdıklarını belirten ORGE Enerji CEO'su Nevhan Gündüz, "Sıfır atık, literatürde, olabildiğince az tüketerek ve az atık oluşturmak, atıkları kaynağında ayrı biriktirerek toplamak, ayrı toplanan atıkları ise geri kazanım yapmak ve bunun yanı sıra organik atıkları kompost ve gübre olarak kullanarak, düzenli depolamaya ve yakmaya hiç atık göndermemek" şeklinde tanımlanıyor. Türkiye'de ise atıkların yüzde 90'ı depolama alanlarına izinsiz, doğaya ya da izinli düzenli depolama sahalarına, yüzde 10'u da geri dönüşüm tesislerine gidiyor. Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı OECD ülkelerindeki ortalama ise yüzde 36 oranında geri dönüşüm ve kompostlama, yüzde 20 oranında enerji geri kazanımı amaçlı yakma, yüzde 42 oranında ise depolama olarak uygulanıyor" dedi.

Gündüz, proje kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "Faaliyetlerimiz sırasında temel sarf malzemelerimizden kablo, plastik boru, kablo makarası gibi kaynaklı hurda atıklar oluşuyor. Kablo örneğinden ilerlersek, sektör ortalamalarına göre ince çaplı kablolarda yüzde 4'e, kalın çaplı kablolarda yüzde 2'ye ulaşan oranlarda hurda oluşumu söz konusu olabiliyor. 2015 yılında başladığımız ve son dönemde önemli bir büyüklüğe ulaşan 'ORGE Geri Dönüşüm Programı' kapsamında, özellikle kabloların faaliyetlerimizde kullanılması mümkün olmayan hurda kısmının tamamına yakınını geri dönüşüm ile tekrar kazanıyoruz. Malzeme maliyetimizin yüzde 20 ila yüzde 30'unu oluşturan kablolar, plastik boru ve kablo makaralarından çıkan 526 ton atığı depolamak ya da yakmak yerine geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdık. Bu kapsamda 2021 yılı içinde yaklaşık 160 tonu kablo kaynaklı 258 tonun üzerinde atığın geri dönüşümünü gerçekleştirerek önemli miktarda atığın çevreye vermesi muhtemel zararlarını önlemeye çalıştık. Şirket olarak ilerleyen dönemlerde Sıfır Atık Projesi'ne önemli katkılarda bulunacak geri dönüşüm kapsamımızı geliştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi