5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARLARI
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5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖLÜM, YARALANMA VE ENGELLİ HALE GELME DURUMLARINDA ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARLARI (01 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında) 5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN...

5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖLÜM, YARALANMA VE ENGELLİ HALE GELME DURUMLARINDA ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARLARI (01 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında) 5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARLARI 288 KB indir TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ ZARAR TESPİTLERİNDE UYGULAMACAK EMTİA DEĞER ARALIKLARI TABLOSU 200 KB indir

Kaynak: Habermetre

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