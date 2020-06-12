520 kilo uyuşturucuyu gümrük sahasında bırakarak kaçan şüpheli, Türkiye'ye getirildi
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520 kilo uyuşturucuyu gümrük sahasında bırakarak kaçan şüpheli, Türkiye'ye getirildi

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 Mart'ta durdurulan şüpheli TIR X-ray'e yönlendirilmiş, TIR şoförü ise gerekli işlemleri yapmayıp, yaya olarak yurt dışına çıkmıştı.

520 kilo uyuşturucuyu gümrük sahasında bırakarak kaçan şüpheli, Türkiye'ye getirildi
12.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:42

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 Mart'ta durdurulan şüpheli TIR X-ray'e yönlendirilmiş, TIR şoförü ise gerekli işlemleri yapmayıp, yaya olarak yurt dışına çıkmıştı. Durumun anlaşılması üzerine TIR'da yapılan aramada ise 520 kilo uyuşturucu hap ele geçilmişti. Uyuşturucunun bulunmasının ardından inceleme yapan ekipler, TIR sürücü I.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bulgar ve Sırp vatandaşlığı olduğu belirlenen I.C., Interpol ile yapılan ortak çalışma sonucunda yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

?Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan TIR, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Ancak aracın taramaya girmediği ve gümrük sahasında beklediğinin tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada, TIR şoförünün aracını gümrük sahasında bırakıp, yaya olarak yurt dışına çıktığı tespit edildi. TIR'da yapılan kontrollerde ise 520 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. 

YURT DIŞINDA YAKALANDIGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, araçta bulunan uyuşturucunun Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak ve kilit noktada yer alan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kamera kayıtları incelenerek sürücünün kimliği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda sürücüye ait pasaportun Bulgaristan-Sırbistan sınırında kullanıldığı saptandı. Interpol kanalıyla ilgili ülkelerle iletişime geçilerek eldeki bilgi ve belgeler paylaşıldı. Şüpheli I.C., yurt dışında yapılan operasyonla yakalandı.BULGAR POLİSİNDEN TESLİM ALINDI

Soruşturmayı yürüten Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, şüpheli buğun Türkiye'ye iade edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule'de Bulgar makamlarından teslim alınan I.C.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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