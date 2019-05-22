52 Yıllık Demir Ustasının Ateşle İmtihanı

Ramazan ayını zor şartlarda yaşayan demir ustası, 200 derecelik ateşin karşısında hem çalışıyor hem de ibadetini yapıyor.

Samsun'da yaşayan 67 yaşındaki İbrahim Germi, dedesinden babasına, babasından da kendisine kadar uzanan demir ustalığı mesleğini 52 yıldır icra ediyor. Kentin son demir ustası olma özelliğini de taşıyan Germi, İlkadım ilçesi Demirciler Yokuşu'nda kendisine ait dükkanında sabahları besmele çekerek başladığı işini yarım asrı aşkın sürdürüyor. Ramazan ayında vatandaşların ihtiyaçlarını yetiştirmeye çalışan Germi, ateşin yanmasıyla 200 dereceye kadar ateşin karşısında hem çalışıyor hem de oruç tutarak ibadetini aksatmıyor.

"Yanlış yaparsan çekici kafana yersin"

Dedesinin ve babasının demirci olduğunu ifade eden Germi, kendisinden sonra bu mesleği yapacak kişinin olmadığını söyledi. Mesleğini "Zevkli ve tatlı bir meslek" olarak nitelendiren Germi, "Aynı zamanda hile kabul etmeyen bir meslek. Yanlış yaparsan çekici kafana yersin. Ziraat devam ettiği sürece bu meslek de devam eder. Bu mesleğin çok avantajları var. Mesela kazandığın para çok tatlı ve bereketli bir paradır. Alnının teriyle kazanılan bir paradır. Bu zevki dedem ve babam tattı. Ben de tadıyorum. İdare ediyorum çok şükür" dedi.

"Allah sabrını veriyor"

Karşısında yanan ateşin hiçbir zaman zararını görmediğini kaydeden Germi, "Çekiç salladıkça daha sağlıklı çalışıyorsun. Ramazan ayı nedeniyle de hiçbir zararını görmedim ve sıkıntı çekmedim. Hatta karı bile var. Allah sabrını veriyor. Ramazan ayı haricinde öğle vaktini zor bekliyorsun yemek yemek için ama Ramazan ayında açlığı hiç hissetmiyorum. Ramazan'ın tadı çok başka" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA