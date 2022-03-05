52 yıldır kimliksiz yaşıyor

ESENYURT'ta resmi nikahsız eşi ve 5 çocuğu ile birlikte yaşamını sürdüren inşaat işçisi Hüseyin Dükşen (52), çocuk yaştayken kaybettiği annesi ve babası gibi nüfus kayıtlarına göre yaşamadığını, bir kimliği için yıllarca mücadele vermesine rağmen sonuç alamadığını söyledi.

Muş'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Büyükkomşu Köyü'nde 1969 yılında dünyaya geldiğini, nüfus kayıtlarında yer almayan annesi Seray ve babası Haşim'i çocuk yaşta kaybettiğini belirten Hüseyin Dükşen, 20 yıl önce Esenyurt'a gelip yerleştiğini söyledi. Esenyurt'ta en az 5 bin kişinin kendisini tanıdığını ancak, nüfus kayıtlarına göre yaşamadığını anlatan inşaatlarda bulduğu kısa süreli işlerde sigortasız çalışan Hüseyin Dükşen, yaptığı tüm girişimlerin sonuç vermemesinden yakındı. Oturduğu Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım'dan yardım isteyen Dükşen, şöyle dedi:

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, Hüseyin Dükşen ve ailesinin içinde bulunduğu durumu yakından bildiğini ancak, çözüm için elinden bir şey gelmediğini sorunun artık kısa sürede çözülmesini umduğunu söyledi.