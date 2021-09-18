52 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

ÇORUM'da yaşayan Sema Büyükyabat (52), 2017 yılında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Gençlik hayali olan üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Büyükyabat, bölümünü de birincilikte bitirdi.

3 çocuk annesi Sema Büyükyabat, 1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'ni kazandı ancak okumaya gidemedi. Aradan yıllar geçmesine rağmen Büyükyabat, eğitim hayalinden vazgeçmedi. Üniversite eğitimi için hazırlanan Büyükyabat, 2017'de sınava girdi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Büyükyabat, hayalini gerçekleştirdi. 4 yıllık eğitimin ardından Büyükyabat, bölümünü de birincilikte bitirdi. Büyükyabat, diplomasını Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün elinden alırken, gözyaşlarını tutamadı.

'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

Sema Büyükyabat, 1987 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini belirterek, O dönem Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'ni kazandım ama gidemedim. Sonra evlendim, çocuklarım oldu. 30 yıl boyunca onların eğitimine odaklandım. Zaman içerisinde çocuklarım büyüdü. Yaşamım yoluna girdi. Çocuklarım okulu bitirdikten sonra oğlum üniversiteye hazırlanırken, ben de üniversite sınavlarına girmeye karar verdim. Üniversite benim için özlemdi, bir ukdeydi. Üniversiteye gidememek benim için çok büyük bir eksiklikti. O yüzden sınava girdim, 'Sınavı kazanırsam açık öğretimden eğitimime devam ederim' dedim. Başardım ve sınavı kazandım. İkinci sınava girdim, onu da başardım sonra 'Çorum'da üniversite var acaba gidebilir miyim' diye düşündüm. Eşimle konuştum ve o da bana çok destek oldu sonra Tarih Bölümü'nü kazandım ve kayıt yaptırdım. Hayatımın en büyük eksikliği olan üniversite eğimini de tamamladım. Benim için çok güzel ve özel 4 yıl geçti. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Allah nasip ederse bundan sonra da eğitim hayatımı devam ettirmek istiyorum diye konuştu.

'OKULA GİTMEK BENİM İÇİN BÜYÜK ZEVKTİ'

Anne ve babasını kaybettiği için onların bugünleri göremediğini dile getiren Büyükyabat, 1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni kazandığımda, o dönemin şartlarından dolayı babam beni başka bir şehre göndermek istememişti ama o dönemde beni lisede okuttu. Eğitim anlamında bugünleri onlara borçluyum. Mecbur olduğum için değil okula severek geldim, okula gitmek benim için büyük bir zevkti, büyük bir heyecandı. Severek çalıştım, her şeyi zamanında yaptım. Tarih bölümü sevdiğim bir alandı ancak bu kadar seveceğimi ve bu bölümün beni bu kadar mutlu edeceğini tahmin etmiyordum dedi.