52 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

52 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 52 parça tarihi eser ele geçirildi.

52 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 52 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sivas'ta il jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından hafta içerisinde yürütülen uygulamalarda 35 gram esrar maddesi, 52 parça Roma döneminde kalma sikke ve tarihi değeri bulunan araç gereç ile bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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