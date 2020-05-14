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52 Orduspor: "Liglerin uzaması mahzurludur"

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 52 Orduspor FK Başkanı Şükrü Bodur, 12 Haziran 2020 tarihinde oynanması açıklanan 2. ve 3.

52 Orduspor:
14.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:41

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 52 Orduspor FK Başkanı Şükrü Bodur, 12 Haziran 2020 tarihinde oynanması açıklanan 2. ve 3. Lig maçlarının 18 Temmuz 2020 tarihine alınmasını mahzurlu gördüklerini söyledi

Bodur, yaptığı açıklamada, 12 Haziran 2020 tarihinde liglerin başlanacağı açıklandığında kulüplere gönderilen 'Futbola dönüş' öneri protokolü gereğince bütün tedbirleri alarak ve plan yaparak tesisleri uygun hale getirdiklerini belirtti. Tam teşekküllü hastanede profesyonel futbolcular, teknik heyet ve çalışanların Kovid-19 testlerini yaptırdıklarını belirten Bodur, negatif rapor alınmasının hemen ardından tesislerde toplanarak çalışmalara başladıklarını kaydetti.

"Liglerin uzaması mahzurludur"

Ancak bu son alınan kararı mahzurlu gördüklerini belirten Bodur, şöyle konuştu: "Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemizde hava sıcaklıkları 34-40 derece civarında olup ve bu maçlar gündüz oynanacaktır. Hiçbir 3. Lig takımlarının statları maçı oynamaya müsait değildir. Urfa, Antalya, İzmir, Ankara gibi illerimizde maçların bu derecelerde oynanması sporcu sağlığı açısından zor bir durumdur. Ayrıca oynanacak müsabakaların Ağustos ayı sonunda bitiş durumu gözükmektedir. Eylül ayında yeni sezonun açılma durumu söz konusudur. Sezon bitişi ile başlama arasında 10 gün kadar bir zaman dilimi gözükmektedir. Transferler nasıl yapılacaktır ve kamp dönemi nasıl olacaktır. Ayrıca liglerin bir ay daha ileri tarihe ertelenmesi kulüplerimize mali yük getirmektedir."

"Karar yeniden gözden geçirilmeli"

52 Orduspor FK olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in müsabakaların 'masada değil, sahada bitirileceği' görüşünü sonuna kadar desteklediklerini açıklayan Bodur, "13 Mayıs 2020 tarihinde alt ligler için alınan yönetim kurulu kararının tekrar gözden geçirilimesini ve ilk alınan karada verilen tarih olan 12 Haziran 2020 tarihinde oynamaya başlatılarak kulüplerin mağduriyetlerinin giderilmesi husunda karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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