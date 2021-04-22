52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis
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52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis Samsun'da polis tarafından 52 bin 920 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hapla yakalanan ve tutuklanan 3 kişi yargılandıkları mahkemece 5'er yıl hapis, 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 52 bin 920 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hapla yakalanan ve tutuklanan 3 kişi yargılandıkları mahkemece 5'er yıl hapis, 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine S.K., M.F.B. ve F.K.'yi geçen yıl Temmuz ayında Kavak ilçesi Samsun girişinde kullandıkları araçlarla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 52 bin 920 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ile 9,04 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan S.K., F.K. ve M.F.B. ile tutuksuz olan E.T. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olan E.T.'nin beraatine karar verilirken, tutuklu bulunan S.K., M.F.B. ve F.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan suçlu bulunup 5'er yıl hapis ve ayrıca 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis
52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis
52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis
52 bin 920 uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiye 5'er yıl hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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