52 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
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52 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
52 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

Gaziantep'te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 52 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 52 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde bir vatandaşın ateşli silahla kolundan yaralanması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 52 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu madde ticareti şüphelisi M.A. isimli şahıs, olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

52 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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