52. Atatürk Kupası Engel Atlama Yarışmaları Yarın Başlıyor

- Binicilik Sporunun en prestijli yarışmalarından biri olan Atatürk Kupası engel atlama yarışmalarının 52.si yarın Maslak İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde başlayacak. 1966 yılından itibaren her sene koşulan Atatürk Kupası yarışma kurallarına göre; "5 senede 3 defa kupayı kazanan binici bu büyük kupanın daimi sahibi oluyor." 2016 Atatürk Kupasının kazananı Bursa ilinden Nindoxello isimli atı ile Hasan Şentürk şerefli kupanın devir teslimini yeni şampiyona Pazar akşamı ödül töreninde yapacak.



Türkiye Binicilik Federasyonu Baskani Atif Bulent Bora yaptığı açıklamada; "Türkiye Binicilik Federasyonu ve İstanbul Atlı Spor Kulübü Atatürk Kupasının 52.'sinin düzenlenmesini şölen havası içinde gerçekleşeceğini, Maslak'taki İstanbul Atlı Spor tesislerinde 9 Temmuz saat 18: 00'de yapılacak muhteşem binicilik gösterisine tüm halkımızın davetli olduğunu" söyledi. - İstanbul