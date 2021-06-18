518 heykel açık havada sergileniyor
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518 heykel açık havada sergileniyor

518 heykel açık havada sergileniyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde; ağırlıkları 1 ile 10 ton arasında değişen ve üzerlerinde çeşitli figürlerin bulunduğu 518 heykel sergileniyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde; ağırlıkları 1 ile 10 ton arasında değişen ve üzerlerinde çeşitli figürlerin bulunduğu 518 heykel sergileniyor.

İslahiye'deki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 110 dönümlük alan üzerinde bulunuyor. Gün ışığına çıkarılan bazalt taşından oluşan aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi heykellerin bulunduğu alanda, tonlarca ağırlıktaki 518 heykel sergileniyor. Her yıl binlerce ziyaretçi, yurt içi ve yurt dışından Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne gelerek dev heykelleri inceliyor.

'AĞIRLIKLARI 1 İLE 10 TON ARASINDA'Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi rehberi Ali Çiçek, açık havada sergilenen heykellerin 1 ile 10 ton arasında ağırlıklarının bulunduğunu söyledi. 518 heykelin taslak olarak yapıldığını ve birçok figür bulunduğunu belirten Çiçek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yaklaşık 3 bin yıla dayanan bir tarihe sahiptir. Geçmiş yıllarda bu atölyenin kurulmasının sebebi zengin taş ocağının olması ve taşların işlenmeye müsait olmasıdır. 110 dönümlük bir alana sahiptir. Tepe kısımda taş ocağı yer alırken, buradaki eserlerin özelliği ise hepsinin taslak olması ve tam bitmemiş olmasıdır" dedi.Yesemek bölgesinde yapılan heykellerin geçmişte birçok kente gönderildiğini anlatan Çiçek, "O dönem bu atölyelerde bu taşlar yapılıyor ve Çorum'a gönderiliyor. Aslan, ayı adam, kraliçe, savaş arabası ve mimari parçalar gibi birçok figürler yapmışlar. Burada yapılan 10 tonluk taşlar Çorum'a kızak ve kalaslar üzerinde taşınarak götürülüyormuş. Bugün bitmiş hallerinin birçok şehirde örnekleri vardır. 518 adet olan taşların ağırlıkları 1 ile 10 ton arasında değişiyor" diye konuştu.Açık hava müzesinin bulunduğu alanın 1800'lü yıllarda keşfedildiğini de dile getiren Çiçek, "Burası bulunduktan sonra dünyaya tanıtılıyor. Dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Geçmiş dönemde turlar geliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilmişti ama turların yeniden başlamasını bekliyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlar buraya daha çok ilgi gösteriyor. Biz normalleşme ile birlikte ziyaretçilerimizin gelmesiyle hareketlilik başlamasını umuyoruz" dedi.'HEYKELLER HAYRET VERİCİ'

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret etmek için Ankara'dan gelen Nihat Ateş, geçmiş dönemlerde bu heykellerin yapılmış olmasının hayret verici olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin güzel ve tarihi yerlerini gezip görmeyi seviyorum. Tarihle ilgili kitaplar okuduğum sırada Yesemek'i gördüğümde dikkatimi çekti. Ben de yerinde görmek için Ankara'dan gelerek ziyaret ettim. Burada o dönemlerde bunların nasıl yapıldığı verilen emekler düşünüldüğü zaman insan hayretler içerisinde kalıyor. O dönemlerde bu kadar büyük taşların nasıl taşındığını merak ediyor. Bu yüzden gelip görmek gerekiyor" diye konuştu.


518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor
518 heykel açık havada sergileniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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