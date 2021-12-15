517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen törenle 517 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, Bakan Derya Yanık'ın da katıldığı törende; 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda yapıldı. 199 kadro için arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanlarında; 200 memur, 95 hizmetli, 23 işçi kadrosunda atama yapıldı.

Bakan Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sadece kamuda değil farklı alanlarda da imkanlar sunmaya gayret ettiklerini kaydederek, "Bugünkü 517 atamamız ile birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak. Bu yıl içinde tam 1863 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam etmiş olacağız. Sadece kamuda değil, farklı alanlarda da imkanlar sunmaya gayret ediyoruz. Elektrik, su ücretlerinden indirim hakkı, ücretsiz toplu ulaşım hakkı, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması gibi birçok destek ve imkanı da sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında faizsiz konut kredisi gibi farklı uygulamalarla hayatınızı kolaylaştıracak hizmetleri de sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.