511 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 511 adet sentetik ecza hap ile yakalanan iki şahsa uyuşturucu madde satışını gerçekleştirdiği tespit edilen A.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu satın alan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.B. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı