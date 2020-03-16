51 yaşındaki bir hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıktı
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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Sağlık

51 yaşındaki bir hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıktı

51 yaşındaki bir hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıktı Doktorlar, hastanın böbreğinden çıkardıkları taşlarla Zerzevan Kalesine dikkat çekmek için 'Zerzevan' yazdı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine başvuran bir hastanın böbreklerinde yüzlerce taş çıktı.

16.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:17
51 yaşındaki bir hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıktı

51 yaşındaki bir hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıktı

Doktorlar, hastanın böbreğinden çıkardıkları taşlarla Zerzevan Kalesine dikkat çekmek için 'Zerzevan' yazdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine başvuran bir hastanın böbreklerinde yüzlerce taş çıktı. Taşları görüp hayrete düşen doktorlar, 2021 yılının Zerzevan yılı yapılmasına destek için çıkardıkları taşlarla 'Zerzevan' yazdı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahsur Dağgülli ve ekibi tarafından 51 yaşındaki hasta ameliyat edildi. Ameliyat sırasında hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıkarıldı. Ameliyat ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahsur Dağgülli, ameliyat ettikleri hastanın 51 yaşında erkek olduğunu belirterek, "Hastamıza böbrek taşı ameliyatı yaptık. Hastamızın şikayetleri yoktu fakat o kadar çok taş çıktı hastamızın böbreğinde özellikle böbrek içi taşlar her hangi bir rahatsızlık ve ağrı vermeyebiliyor. Bu konuda hastaların dikkat etmesini öneriyoruz. Özellikle böbreklerde üreter dediğimiz idrar kanalına düşen taşlarda daha çok ağrı bekliyoruz ama böbrek içerisindeki taşlar bu hastamızda olduğu gibi 6 veya 7 santim büyümesine rağmen her hangi bir semptom ve şikayete neden olmayabiliyor" dedi.

"Bu taş sadece erişkin hastalarda değil, bebeklerde de görülebiliyor"

Hastaya tek delikten yaklaşık bir santim tüp aracılığı ile sırttan bir noktadan girdiklerini aktaran Doç. Dr. Dağgülli, "Hastanın taşlarını küçük küçük parçalar halinde kırarak dışarı aldık. Yaptığımız ameliyat 2 saatte tamamlandı. Hastamızın tedavisini yaptıktan sonra evine gönderdik. Hastamızda yüzlerce taş çıktı. 6 veya 7 santimetrelik bir taşın tam bir parça halinde değil de kırarak çıkardığımız için küçük küçük parçalar halinde çıkardığımızdan yüzlerce taş çıkardık. Bu taş sadece erişkin hastalarda değil, bebeklerde de görülebiliyor. Bir yaş altı çocukların eğer sık sık karın ağrısı şikayetleri var ise idrarlarında renk değişikliği gözlemleniyorsa mutlaka ebeveynlerinin doktora müracaat etmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"Diyarbakır'a katkımız olsun istedik"

Taşlarla Zerzavan yazılmasının nedenini de anlatan Doç. Dr. Dağgüli, "Zerzavan yazmamız ameliyattan sonra spontane gelişen bir olaydı. Diyarbakır'da Zerzavan'ın özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmesi için uğraşılıyor. Yine 2021 yılının Zerzavan yılı olması için uğraş verildiği bir dönemde bizimde bir katkımızın olmasını isteyerek taşlarla Zerzavan yazdık" şeklinde konuştu.

51 yaşındaki bir hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıktı

Kaynak: İHA

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51 yaşındaki bir hastanın böbreğinden yüzlerce taş çıktı

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