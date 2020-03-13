51. TÜBİTAK Proje Yarışması'nın Konya Etabı NEÜ'de tamamlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 51. TÜBİTAK Proje Yarışması'nın Konya Etabı NEÜ'de tamamlandı - Haber
Konya, Güncel

51. TÜBİTAK Proje Yarışması'nın Konya Etabı NEÜ'de tamamlandı

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışmasında dereceye giren projelerin ödülleri, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

13.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:28
51. TÜBİTAK Proje Yarışması'nın Konya Etabı NEÜ'de tamamlandı

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışmasında dereceye giren projelerin ödülleri, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.


Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, "Hiçbir düşünce, hiçbir fikir, hiçbir din bütün dünyayı etkisi altına alamamıştır. Ama bir kültür ve bir düşünce var, dünyadaki her insan tarafından kabul edilmiş, herkes benimsemiş ve peşinden gidiyor. O da bilimsel düşünce, bilimsel kültür ve bilimdir. Günümüzde bilim ve teknoloji olmadan hiçbir şeyin olmayacağını hepimiz iyi biliyoruz. Bu sebeple TÜBİTAK'ın, ülkenin tüm kurumlarının böyle organizasyonlara devam etmesi bir zorunluluktur. Değerli gençler yarışma heyecanlı bir ortamda geçiyor. Ama sizin bu işe katılımınız, bizdeki bilimsel kültürün ve düşüncenin gelişmesini sağlıyor. Bu yüzden bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Hepinizi çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.


Diyarbakır'da düzenlenecek olan final yarışmasına gidecek 12 temel alanda 18 proje seçildiğini aktaran NEÜ Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu ise, "TÜBİTAK'ın tek bir amacı var; öğrencilerin genç yaşta proje yapma kültürünü kazanması ve bilimsel çalışmaları desteklemek. Dünyada gün geçtikçe dengeler değişiyor. Eskiden doğal kaynakları fazla olan, yeraltı kaynakları fazla olan ülkeler dünyada daha çok söz sahibiydi, daha ferahtı, daha zengindi. Günümüzde artık kendi teknolojisini geliştiren, kendi ürünlerini üreten ve bunları dünyaya pazarlayan ülkeler daha ferah, daha güçlü ve daha çok söz sahibi" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından alanlarında dereceye giren proje sahiplerine, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, AKEF Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt tarafından ödülleri takdim edildi.


Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı Haber
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Uğur Akkuş Sinan Akçıl Muhterem Nur
Spor Ersun Yanal Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: 51. TÜBİTAK Proje Yarışması'nın Konya Etabı NEÜ'de tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 16:40:52. #1.14#