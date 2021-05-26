51 kilo 500 gram uyuşturucu ile yakalan 4 kişi tutuklandı
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51 kilo 500 gram uyuşturucu ile yakalan 4 kişi tutuklandı

51 kilo 500 gram uyuşturucu ile yakalan 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda mutfak tüpü ve yedek yakıt tankı içine saklanmış 51 kilo 500 gram sıvı metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda mutfak tüpü ve yedek yakıt tankı içine saklanmış 51 kilo 500 gram sıvı metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Olay Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bir tırı takip ederek İzmit TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Tırda narkotik köpeği eşliğinde arama yapan ekipler, köpeğin tır dorsesindeki yedek tank ve bagaj bölümüne odaklanması üzerine iki alanda inceleme yaptı. Yapılan aramalarda yedek tank ve bagaj bölümündeki mutfak tüpü içine gizlenmiş halde 51 kilo 500 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

51 kilo 500 gram uyuşturucu ile yakalan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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