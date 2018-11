51 bin çocuk yüzme öğrendi

Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" kapsamında toplam 51 bin çocuğa yüzme öğretildi

SAMSUN - Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" kapsamında 4 yılda toplam 51 bin öğrenciye yüzme öğretildi. Bu öğrencilerden olimpiyatlara katılabilecek yetenekteki 600 öğrenci de tespit edilerek ileri seviyede yüzme dersi verilmeye başlandı.

Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla sürdürülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" ile ilkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yüzme öğretilmeye devam ediliyor.

Yüzme sporuna çok küçük yaşlarda başlanıp, ileri yaşlara kadar rahatlıkla yürütülebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 beden eğitimi öğretmeni nezaretinde, haftanın 4 günü, 2 seans olarak uygulanan eğitimlerde bu yıl yaklaşık 16 bin öğrenciye temel yüzme eğitimi verildi. Samsun merkez ve ilçeler olmak üzere, toplam 5 yüzme havuzunda 51 bin öğrenci arasından yüksek performans grubuna seçilen 600 öğrenciden ileri ki dönemlerde uluslararası başarı bekleniyor.

"Bugüne kadar 51 bin öğrenci yüzme öğrendi"

Yüzme öğrenenler arasında yüksek performans gösteren öğrencilerin daha ileri bir eğitim ile uluslararası platformlarda Türkiye'ye madalya kazandırabileceğinin altını çizen Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi, proje olmasının da ötesinde doğrudan doğruya çocuklarımızı ruhen ve fiziken mutlu edecek bir projedir. Bugüne kadar 51 bin öğrencimize yüzme öğrettik. Bu, bizim açımızdan son derece sevindirici bir gelişme. Bunun yanı sıra bu yıl bir ilave yaptık. Özel öğrencilerimizi de projeye dahil ettik. Herhangi bir engelinden dolayı yüzme faaliyetine katılamayan çocuklarımızı da projeye ortak ettik. Bunun yanı sıra yüzme seansları sırasında bazı öğrencilerimizin özel yeteneklerinin olduğunu keşfettik. Bazı öğrencilerimizin ileri derecede yüzme eğitimi aldığında olimpiyatlara katılabilecek öğrencilerimiz olduğunu tespit ettik. Şimdiye kadar 480 öğrencimizi bu kapasitede değerlendiriyoruz. Bu yıl da 120 yetenekli öğrenciyi tespit ettik. Bu öğrencileri ileri yüzme teknikleri dersleriyle ülkemizin övünç duyacağı sporcular haline getirmek istiyoruz. Her yıl ortalama 16 bin öğrencimize yüzme öğretiyoruz. Bu sayı her yıl katlanarak devam edecek. Sonuç olarak da 250 bin öğrenciye yüzme öğretme hedefine yaklaşmış olacağız" dedi.

Hayatlarında ilk kez havuzda yüzen ve yüzmeyi bu proje sayesinde öğrenen öğrenciler, her ilkokul öğrencisinin proje kapsamında yüzme öğrenmesi gerektiğini söylediler. Yüzme sporunun vücut ve zihin gelişiminde çok etkili olduğunu vurgulayan veliler ise yüzmenin çocuklarının hayatına pozitif bir etki bıraktığının altını çizdiler.

Proje kapsamında her yıl düzenli olarak 16 bin öğrenciye yüzme öğretilirken, bu dönemde engelli öğrencilere de yüzme eğitimleri verilmeye başlandı.