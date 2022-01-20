507 mahalle yoluna anında müdahale

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 507 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yağışın devam ettiği bölgelerde ekiplerin kar mesaisi kesintisiz devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor. Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 15 ilçede kardan kapanan 507 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan'da 43, İnegöl'de 75, Orhaneli'nde 61, İznik'te 42, Harmancık'ta 31, Yenişehir'de 39, Keles'te 42, Mustafakemalpaşa'da 89, Kestel'de 27, Gürsu'da 10, Osmangazi'de 15, Gemlik'te 7, Nilüfer'de 10, Karacabey'de 3 ve Orhangazi'de 13 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı mahalle yolu kalmazken, yağışın devam ettiği bölgelerde yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. - BURSA