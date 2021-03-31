505 Games, Ghostrunner'ın haklarını satın aldı
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505 Games, Ghostrunner'ın haklarını satın aldı

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
505 Games, Ghostrunner'ın haklarını satın aldı

505 Games, One More Level'ın geliştirdiği birinci şahıs cyberpunk aksiyon oyunu Ghostrunner'ın haklarını satın aldığını duyurdu.

Yayıncı All In! Games, oyunun fikri mülkiyet haklarını 5 milyon euro karşılığında 505 Games'e sattığını duyurdu.

Bu anlaşmayla beraber 505 Games, Ghostrunner'ın bütün mülkiyet haklarına sahip oldu. Ancak geçtiğimiz yıl yapılmış olan yayıncılık ortalığından dolayı All In! Games yaptığı satıştan belirli paylar almaya devam edecek.

Oyunu satın alan firma 505 Games, Ghostrunner'ı yenileyerek devam ettirmeyi umduklarını dile getirdi. Konuyla ilgili herhangi bir plan açıklanmadı.

Ghostrunner ilk olarak Ekim 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yaptığını duyurdu. Aralık 2020'de Switch'e gelen oyunun, PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarının da bu yıl içinde çıkması planlanıyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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