500T grev yapacak mı?

500T grev yapacak mı?
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İstanbul'da milyonlarca yolcunun kullandığı özel halk otobüslerinde grev kararı alınması, ulaşım planlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, grevin hangi otobüs hatlarını kapsayacağını merak ediyor. Peki, 500T grev yapacak mı?

İstanbul'da 22 Mayıs 2025 tarihinde özel halk otobüslerinde ciddi bir grev bekleniyor. 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hatlarında grev olacak sorusu, ulaşımda yaşanacak olası aksaklıklar nedeniyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Grev, özel halk otobüsü esnafının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödeme alamadığı gerekçesiyle başlatılıyor. Peki, 500T grev yapacak mı?

GREV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Mayıs 2025 tarihinde başlayacaktır.

22 MAYIS İSTANBUL HANGİ OTOBÜS HATLARINDA GREV OLACAK?

22 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri şoförleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle grev kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda, 3.041 özel halk otobüsü seferlerine ara verecektir.

500T GREV YAPACAK MI?

Grev, İETT'ye bağlı özel halk otobüslerini kapsamaktadır. Bu otobüsler, İETT'nin resmi hat numaralarıyla çalışmakta olup, genellikle "ÖHO" (Özel Halk Otobüsü) veya "OAŞ" (Özel Araçlı Sefer) ibareleriyle belirtilir. Grevden etkilenecek bazı hatlar şunlardır:

500T: Cevizlibağ - Tuzla

34AS: Avcılar - Söğütlüçeşme

34BZ: Beylikdüzü - Zincirlikuyu

34C: Beylikdüzü - Cevizlibağ

34G: Beylikdüzü - Söğütlüçeşme

34Z: Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme

ALTERNATİF ULAŞIM SEÇENEKLERİ NELERDİR?

İETT'nin kendi otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı gibi diğer toplu taşıma araçları kullanılabilir.

GÜNCEL OTOBÜS SEFERLERİNE NASIL ULAŞIRIM?

İETT'nin resmi web sitesi ve yerel haber kaynakları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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