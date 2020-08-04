500 yıllık minare alemini çaldılar
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500 yıllık minare alemini çaldılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 18 bin 599 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

500 yıllık minare alemini çaldılar
04.08.2020 17:26 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:29

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 18 bin 599 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 71 şahıs yakalanırken, 651 farklı asayiş olayında ise 404 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 27 Temmuz ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 18 bin 599 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 71 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 53 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, 60 adet fişek, 2 çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil müzik çalar, 4 adet çalıntı hoparlör, 2 adet bellek, 1 adet 500 yıllık minare alemi ve 6 kg alüminyum ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 624 farklı asayiş olayında ise 358 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 8'inin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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