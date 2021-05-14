500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
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500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Güncel

500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor Gömeç ilçesinde, 500 yıllık Koca Çınar ilgisizlik yüzünden yıkılmak üzere.

500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor

BALIKESİR - Gömeç ilçesinde, 500 yıllık Koca Çınar ilgisizlik yüzünden yıkılmak üzere. İstiklal Savaşı sırasında Kuvva-yi Milliyecileri gölgesinde barındıran Koca Çınar'ın en büyük dallarından biri kırıldığı için kururken, mevcut dalların kırılmaması için altına destek yapılması istendi.

Gömeç'in Hacıhüseyinler Mahallesinde Atatürk Kayalıkları'nın yakınında bulunan tarihi Koca Çınar ilgisizlik yüzünden yıkılmak üzere. Ağacın bakımsız hali duyarlı vatandaşları üzerken, bozuk olan yollarının da yapılması istendi. İki yıl önce anıt ağaç kapsamına alınan 500 yıllık Koca Çınar'ın bakımsızlığı tepkiye neden oldu. Çınarın büyük dallarından biri kırılırken, pek çok dalı da kendini bilmezler tarafından ilan tahtasına çevrilmiş durumda. Çınarın ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, çürüyen dallarının ayıklanmasını ve bakımsız olan yollarının da yapılmasını istedi. Kobaşlar Mahallesinden Barış Karip, "Biz buraya gölgelenmeye geliyoruz. Ancak, çınar çok bakımsız. Çınarın çürük dalları var. Onların ayıklanması lazım. Türkiye'de ender olan bu ağaç ilgi bekliyor. Ağaç bakımsız olduğu gibi yolları da bozuk. Herkesi bu çınarı görmeye bekliyoruz" dedi. Mustafa Yıldız da, "Çınar çok güzel. Ancak, bakımsız. Yolları da bozuk. Onun için kimse gelmiyor. İlgi bekliyoruz" dedi. Çınarı ilk kez gördüğünü anlatan Ramazan Salı ise, "Ben arılar için buraya geldim. İlk defa görüyorum. Çok kıymetli bir ağaç. Bunun yaşatılması için çürüyen dallarının temizlenmesi lazım. Bu çınarın yükünün azaltılması lazım. Bunun için Bursa Ulu Çınar'da olduğu gibi bazı dallarının altına destek gerekiyor. Kuvva-yi Milliyecileri gölgesinde barındırmış bir ağaç. 5 asırlık bu ağacı yaşatmak için ilgi gerekiyor. Gömeç Belediye Başkanının buraya el atmasını bekliyoruz. Ağacın bakımının yanı sıra yollarının da yapılması gerekiyor. Bu değerler hepimizin. Koruyalım" dedi.

500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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