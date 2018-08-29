500 Yıllık Kestane Ağacı İlgi Odağı Oluyor

HAMZA TAV - Niğde'de yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülen kestane ağacı, yaz aylarında doğaseverlerin uğrak yeri haline geliyor.

Bor ilçesine bağlı Balcı köyü yakınlarındaki 5 asırlık kestane ağacı, 5 metre çapındaki gövdesi ve heybetli görüntüsüyle yöre halkının yanı sıra özellikle yaz döneminde bölgeye gelenlerin de ilgi odağı oluyor.

Vatandaşlardan kimisi ağacın şifalı olduğuna inanılan kestanesini topluyor, kimisi ise çevresinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çocukluğu bölgede geçen ve büyüklerinden ağacın hikayesini dinleyenler ise çocuklarına aynı hikayeleri anlatıyor.

Kökleri kayaların üzerinde bulunan ağaç, 2 yıl önce CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anıt ağaç kapsamına alındı. Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun incelemeleri sonucunda da "Anadolu kestanesi" cinsi olarak tescil edilen ağaç, bölgenin folklorik simgesi haline geldi.

-"Çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarının yapılmasını istiyoruz"

Milletvekili Gürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde bölgesinde bu özelliklere sahip tek kestane ağacının bulunduğunu bildirdi.

Sürecin tamamlandığını belirten Gürer, bundan sonra Anadolu kestanesi olarak tescillenen anıt ağacın korunmasının önemine işaret etti. Gürer, "Bu ağacı geleceğe daha iyi koşullarda ulaştırmak için çevre düzenlemesi ve gerekli bakım çalışmalarının yapılmasını istiyoruz." dedi.

Bölgede büyüyen Özden Bayram da dedelerinden kendilerine miras kalan ağacın hikayesini çocuklarına da anlattıklarını söyledi.

Ağacın koruma altına alınmasının sevindirici olduğunu ifade eden Bayram, "Bu ağacın 500 yıllık olduğunu çocukluğumda büyüklerimizden duyardık. Kestaneler her yıl kasım ayında imece usulüyle toplanır ve bütün köy sakinlerine dağıtılırdı. O yıllarda bu ağacın bekçisi vardı. Anıt ağaç olarak tescillenmesi bizi sevindirdi ama daha iyi korunmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Bursa'dan memleketine gelen Cumali Arık da ağacı özellikle çocuklarının görmesi için ziyaret ettiklerini kaydetti.