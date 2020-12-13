500 yıllık Gön Han'da restorasyon başladı
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500 yıllık Gön Han'da restorasyon başladı

13.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:13
500 yıllık Gön Han'da restorasyon başladı

Melikgazi Belediyesi, 500 yıllık geçmişiyle tarihin izlerini taşıyan Gön Han'ı restore etmek için restorasyon çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi, 500 yıllık geçmişiyle tarihin izlerini taşıyan Gön Han'ı restore etmek için restorasyon çalışmalarına başladı.

Kapalı Çarşı'ya ve Vezir Han'a komşu olan Gön Han'ı yeniden kazandırmak için çalışmaların başladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Gön Han'ı restore ederek turizme ve iş hayatına kazandıracağız. Avlusu olan nezih bir açık alan olacak. Yani bir tarihi eserimizi daha gün yüzünü çıkararak faaliyete geçmesini sağlayacak buraya güzel bir fonksiyon yükleyeceğiz. İçerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir uğrak yeri haline getireceğiz. Gön Han'ın içerisinde zamanla çevredeki esnaf tarafından yapılan kaçak dükkanlar oluşmuş. Anıtlar Kurulu'ndan aldığımız izinle bu bölgeyi tamamen yenileyeceğiz. Bu hafriyatları buradan kaldırarak ortaya çıkan tarihi yapımızın projesini Anıtlar Kurulu'na sunacağız. Burası Kapalı Çarşı'ya, Kazancılar'a ve Vezir Hanı'na hayat verecek ve ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir alan olacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

500 yıllık Gön Han'da restorasyon başladı
500 yıllık Gön Han'da restorasyon başladı
500 yıllık Gön Han'da restorasyon başladı
500 yıllık Gön Han'da restorasyon başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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