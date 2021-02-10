500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar

10.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:42
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar

MERSİN'de binalar arasında yükselen yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen dut ağacının koruma altına alınmasını istendi.

MERSİN'de binalar arasında yükselen yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen dut ağacının koruma altına alınmasını istendi.

Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde binalar arasından yükselen dut ağacının 500 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Mahalle sakinleri bakımsızlıktan gövdesi çürümeye yüz tutmuş dut ağacının yaşının belirlenerek, koruma altına alınmasını istedi. Mahallede esnaflık yapan Suat Ömür, "5 yıl önce Mersin Üniversitesi'nden (MEÜ) gelip inceleme yaptılar ve ağacın 475-500 yıllık olduğunu söylediler. Ama sonrasında hiçbir şey yapılmadı. En azından yaşı belirlensin, bir tabela asılsın" dedi.

'ATALARIMIZ BU AĞACIN GÖLGESİNDE OTURMUŞ'Mahallede oturan Faruk Balyemez ise, "Yıllar önce üniversiteden gelen hocalarımız ağacın yaşını belirlemişler. Biz de çocuklarımız bu ağacı sorduğunda anlatmak isteriz. Burada bir tarih var. Büyüklerimiz bu ağacın gölgesinde oturmuşlar. Onlardan bize miras. Biz de bu mirası gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Ağacın yaşı belirlenip koruma altına alınsın. Zarar görmemesi için etrafı çevrilsin. Gelecek nesillere bu tarihi bırakalım" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKALIM'Gönüllü olarak ağacın rutin bakımını yapan Abuzer Balyemez de ağacın koruma altına alınmasını isteyerek şunları söyledi:

"Atalarımız, büyüklerimiz hep bu ağacın gölgesine yetişti. Mülk sahibi ağacı sahiplendi yıllarca. O ölünce mahalleli olarak biz sahip çıktık. Ağaç şu an meyve vermiyor ama budanıp bakımı yapıldığında çok güzel meyvesi oluyor. Çocukluğumuz bu ağacın altında geçti. Çocuklarımız da bu ağacın altında büyüsün. Onlara bu mirası bırakalım."


500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar
500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Selami Şahin Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Cenk Tosun Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:51:48. #1.14#
title