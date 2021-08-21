500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak
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500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak

500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erzincan'da yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak.

Erzincan'da yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "İlimiz 500 yataklı Devlet Hastanesi ihalesi 24 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığımızca yapıldı. Yatırımın sözleşme bedeli 356.561.055,98 TL'dir. Yatırım Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 parsel üzerinde 43.000 m arsa alanı üzerine toplamda 140.000, m kapalı alana sahip olacaktır. Projenin 10.09.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bina 3B+Zemin+4 Kat olup deprem riskine karşılık bina temelinde 369 adet deprem izolatörü kullanılmıştır. 233,5 milyon TL harcanarak yüzde 64 nakdi, yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Hastanenin öngörülen açılış tarihi: 2023 yılıdır. Hastane binamızda, Kapalı otopark sayısı: 574 araçlık, açık otopark sayısı: 163 araçlık, hastane yatak kapasitesi: 228 çift yataklı, 12 tek yatak kapasiteli, yoğun bakım yatak sayısı: 46, ameliyathane sayısı: 13 adet, poliklinik oda sayısı: 80'dir. Ayrıca proje tamamlandığında rehabilitasyon ve fizik tedavi salonu, endoskopi, klonoskopi, kemik dansitometri, nükleer tıp bölümü (PET CT odası), gama- kamera odaları, alerji test, onkoloji merkezi, kemoterapi salonu, hiberbarik oksijen tedavi odası mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya laboratuvarları, mahkum hasta yatak odası, USG, röntgen, MR- tomografi- EKG, diyaliz, acil poliklinik, KVC yoğun bakım, anjiyografi, toplantı odaları, hobi odaları, kütüphane, seminer, toplantı salonu ve ibadethane gibi birimler faaliyete geçerek ilimizde hizmete sunulacaktır" diye konuştu.

Milletvekili Karaman, 500 Yataklı Devlet Hastanesi'nin 2023 yılında hizmete açılacağını kaydetti. - ERZİNCAN

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500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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