500 yaşlıya evde bakım hizmeti
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500 yaşlıya evde bakım hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
500 yaşlıya evde bakım hizmeti

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yaşlılar Haftası nedeniyle 'Yaşlıların Sıcak Yürekleri, Menteşe'nin Vefalı Elleri' projesi kapsamında belediye ekipleri tarafından evlerine temizlik hizmeti verilen yaşlıları ziyaret etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yaşlılar Haftası nedeniyle 'Yaşlıların Sıcak Yürekleri, Menteşe'nin Vefalı Elleri' projesi kapsamında belediye ekipleri tarafından evlerine temizlik hizmeti verilen yaşlıları ziyaret etti.

Ziyaretinde evlerde bulunan yaşlı vatandaşlar ile birebir ilgilenen, önerilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Gümüş, "Yaşlı vatandaşlarımız büyüklerimiz, geçmişin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, onlara hak ettikleri saygıyı göstermek bizlerin asli görevleri arasındadır. Bizde bu bilinç ve sorumlulukla göreve geldiğimiz 2014 yılında 'Yaşlıların Sıcak Yürekleri, Menteşe'nin Vefalı Elleri projemiz' ile ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım ve temizlik hizmeti vermeye başladık. Bugüne kadar 500 yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan aileye hizmet verdik. Uygulamamız pandemi sürecinde de gerekli sağlık önlemleri alınarak devam ediyor" diye konuştu. - MUĞLA

500 yaşlıya evde bakım hizmeti
500 yaşlıya evde bakım hizmeti
500 yaşlıya evde bakım hizmeti
500 yaşlıya evde bakım hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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