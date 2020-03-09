500 yabancı dil öğretmeni FLT'de bir araya geldi
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500 yabancı dil öğretmeni FLT'de bir araya geldi

500 yabancı dil öğretmeni FLT'de bir araya geldii "Dil eğitimi erken yaşta verilmeli" Kültür Koleji, Türkiye genelinde "İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca öğretmenlerine" yönelik "Kültür Yabancı Dil Öğretimi Konferansı" düzenledi.

09.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:28
500 yabancı dil öğretmeni FLT'de bir araya geldi

500 yabancı dil öğretmeni FLT'de bir araya geldii

"Dil eğitimi erken yaşta verilmeli"

İSTANBUL - Kültür Koleji, Türkiye genelinde "İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca öğretmenlerine" yönelik "Kültür Yabancı Dil Öğretimi Konferansı" düzenledi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, erken yaşta verilen dil eğitimlerinin çok daha fazla etkili olduğunu ifade etti.

Kültür Koleji, 60. kuruluş yıldönümü özelinde düzenlediği FLT (Yabancı Dil Öğretimi) Konferansı'nı İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca oturumları şeklinde gerçekleştirdi. Konferansa İstanbul'da ve Türkiye genelinde bulunan özel, resmi okullar ve çeşitli üniversitelerde görev yapan İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca öğretmenleri, üniversitelerde son sınıf öğrencisi Yabancı Dil Öğretmeni adayları, okul yöneticileri ve diğer yabancı dil öğretmenleri katıldı.

Yabancı dil alanındaki eğitimcilerin tecrübelerini paylaşıldığı konferansa, 500'e yakın davetli katıldı. Konferansta 5 farklı dilde oturumlar düzenlendi.

"Ortak çalışmalar yürüttük"

Türkiye genelinden 50'nin üzerindeki okuldan yaklaşık 500 yabancı dil öğretmenini buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, "Konferansımızın en büyük özelliği 5 ayrı dile hitap etmesidir. Bu anlamda da oldukça ilgi gördü. Bunun yanı sıra içerisinde örnek uygulamaları da barındırıyor. Ayrıca sunum yapan öğretmenlerimiz dil eğitimi kapsamında kendi örneklerini paylaştılar. Dil eğitiminin ülkemizde ne kadar hassas olduğunu biliyoruz ve çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizi bu platformda buluşturarak bu alanda ortak çalışmalar yapmaktan çok mutlu olduk "dedi.

"Erken yaşta kazanılan dil eğitimi çok etkili"

Günümüz şartlarına göre birden fazla dil bilmenin çok daha önemli olduğunu belirten Kutoğlu, "Farklı dilleri bilmek insana ilk olarak dünya görüşü kazandırır. Dil eğitiminin küçük yıllarda kazanılması çok daha etkilidir. Özellikle de İngilizce'nin çok iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Tüm katılımcılara gün sonunda sertifika takdim edildi.

500 yabancı dil öğretmeni FLT'de bir araya geldi

Kaynak: İHA

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500 yabancı dil öğretmeni FLT'de bir araya geldi

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