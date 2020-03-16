500'ün üzerinde taksi ve dolmuş corona virüse karşı dezenfekte edildi Taksi Hakları Derneği, dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC ve Serkan Oto'nun desteğiyle İstanbul'daki taksilere yönelik dezenfektasyon çalışması başlattı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda kurulan mobil ozon temizleyicilerle gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmasında 500'ün üzerinde taksi corona virüse karşı dezenfekte edildi. Çalışmalara destek veren BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü taksilere yönelik ozon temizlik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "Bugün Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarını, desteğimizi kabul eden taksi duraklarına yayacağız. Corona virüse karşı başlattığımız bu çalışmayla tüm kurum ve kuruluşlara ilham olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsün ülkemizde de görülmesiyle kamuya açık alanlarda dezenfektasyon seferberliği başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre daha çok yüzey temasıyla bulaşan corona virüse karşı başlatılan dezenfektasyon seferberliğine ortak olan Taksi Hakları Derneği, dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin desteğini alarak taksilere yönelik ozon temizliği çalışmasını başlattı.

Dezenfektasyon çalışmalarıyla ilgili konuşan Taksi Derneği Başkanı Osman Oruç, ortalama bir binek araçta 21 milyardan fazla mikroorganizma yaşadığını belirterek, "Ülkece başlattığımız dezenfektasyon seferberliğine kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Taksiciler olarak BRC'den aldığımız destekle araçlarımızı halkımız için en güvenli seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de diğer yöntemlerden 7 kat daha etkili olan ozon temizliğini tercih ettik. Pazar sabahı başlattığımız çalışmalarımıza 500'ün üzerine taksi ve dolmuş katıldı. Çalışmalarımızı corona virüs tehlikesi kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'Desteğimizle ilham olmayı hedefliyoruz'

Taksi Hakları Derneği'nin dezenfektasyon çalışmalarına destek olan BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Toplu taşıma araçlarına yönelik başlatılan dezenfektasyon çalışmalarını taksilerimiz için gerçekleştirme gerekliliğini hissediyorduk. Uzun yıllar LPG dönüşümlerine destek olduğumuz taksici dostlarımızın bu yönde gelen isteğine kayıtsız kalamazdık. Corona virüse karşı başlattığımız mücadeleyle diğer kurum ve kuruluşlara ilham olmayı hedefliyoruz. Bu denli büyük bir salgına karşı mücadele yalnızca bir kurum tarafından gerçekleştirilmemeli, herkes elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı.

'Dezenfektasyon çalışmaları duraklarda da devam edecek'

Başlattıkları dezenfektasyon çalışmasının taksi duraklarına da yayılacağını belirten Örücü, "İlk aşamada Kadıköy İskele Meydanı'nda tüm taksicilerimize açık gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarımızı, desteğimizi isteyen tüm taksi duraklarına yayacağız. Mobil dezenfektasyon ekiplerimiz taksici dostlarımızın hizmetinde" dedi.

LPG GERÇEKLERİ:

Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG'nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar.

LPG değişik oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Karışım oranına göre farklılık gösterse de tüm diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla enerji üretir. Kalorifik değeri yüksektir.

Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı etkisi 1 iken, doğalgazın ki (metan) 25, LPG'ninki 0'dır.

Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği ülkelerinde PM'den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75.000 Euro, NOx'den kaynaklananın ise 12.000 Euro olduğu hesaplanmaktadır.

Katı parçacıklar, oluşan hava kirliliğinin Avrupa Birliği ülkelerinde her insanın hayatını ortalama 8 ila 6 ay azalttığı tahmin edilmektedir. Ayrıca açık ateşlerin neden olduğu solunum yolları sorunlarının dünyada yılda 1,5 milyon insanın hayatına mâl olduğu tespit edilmektedir.

LPG'nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır.

Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler (NOx) salınımı en düşük yakıt LPG otogazdır. LPG'li bir araç kilometre başına doğal gazlı bir araca göre yüzde 50, benzinli bir araca göre yüzde 75, dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx üretmektedir.

Avrupa Birliği'nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında LPG otogaz, benzinden yüzde 70, dizelden yüzde 700 daha az sağlık harcaması sağlar.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde yüzde 2 olan payının yüzde 10'a çıkarılması öngörülmektedir. Günümüzde ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında %12'lik bir paya erişmiştir. Bu açıdan Türkiye, Avrupa Birliği'nin 2020 hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiştir.

Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG otogaz kullanmaktadır. Bu suretle her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.

Kaynak: Bültenler