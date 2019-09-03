500 polisle bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)

03.09.2019 15:05

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 1 kilo 615 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 13 ecstasy hap, satışa hazır paketlenmiş bir miktar bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA