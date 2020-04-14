500 öğrenciden 500 aileye gıda yardımı Eskişehir'de özel eğitim kurumunda öğrenim gören çocuklar, Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan ve maddi durumu yetersiz olan kişiler için hazırladıkları gıda paketlerini dağıttı.

Eskişehir'de özel eğitim kurumunda öğrenim gören çocuklar, Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan ve maddi durumu yetersiz olan kişiler için hazırladıkları gıda paketlerini dağıttı.

Eğitim kurumunun yöneticisi Metin Bilgesoy, gazetecilere yaptığı açıklamada eğitim kurumunda öğrenim gören 500 öğrenci tarafından ihtiyaç sahibi 500 aileye yönelik yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Çocuklar tarafından belirlenen adreslere hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımını yaptıklarını ifade eden Bilgesoy, "Amacımız, Anadolu'da yüzyıllardır devam eden yardımlaşma ve dayanışma kültürünü genç kuşaklara aşılamak. Çocuklarımız, bizlere başvurarak böyle bir organizasyon düzenlemek istediklerini söylediler. Öğrenmenlerimizin yanı sıra idarecilerimizle birlikte belirlenen yaklaşık 500 aile için erzak kolisi hazırlattık. Bu kolileri kendi imkanlarımızla ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA