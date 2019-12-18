'500 milyon dolar borç' ile ilgili açıklama

18.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:22

Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu olduğu iddialarına cevap veren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Kavukcu, "Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur" dedi.