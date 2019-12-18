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'500 milyon dolar borç' ile ilgili açıklama

Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu olduğu iddialarına cevap veren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Kavukcu, "Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur" dedi.

18.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:22
'500 milyon dolar borç' ile ilgili açıklama

Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu olduğu iddialarına cevap veren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Kavukcu, "Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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