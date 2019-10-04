500 milyar dolarlık mücevher pazarı İstanbul'da toplanıyor
Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle "8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı"nı 9-12 Ekim'de İstanbul'da ilk kez düzenlemeye hazırlanıyor.
04.10.2019 17:56
Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle "8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı"nı 9-12 Ekim'de İstanbul'da ilk kez düzenlemeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com