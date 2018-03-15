500 Metreye 8 Km'lik Merdiven

Ordu'da 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye 8 kilometre uzunluğunda 12 bin 500 basamaklı yürüyüş merdiveni yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sahilden kentin seyir terası 500 rakımlı Boztepe'ye yürüyüş merdiveniyle ulaşılması için 8 kilometre uzunluğunda, 12 bin 500 basamaklı yürüyüş merdiveni projesi hazırladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordu'nun yılda 1 milyon turist hedefine yaklaştığını, dünyanın en uzun ve en çok basamaklı merdiveni olacak olan merdiven projesiyle, bu hedefin daha da artacağını vurguladı.

Dünyada örneği yok

Başkan Yılmaz, "Boztepe'ye geliştirdiğimiz merdiven projesiyle birlikte hem ilimiz hem de bölgemiz yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Yapmış olduğumuz araştırmada dünyada bir emsali olmayan yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, sıfır rakımdan 500 rakıma yükselebilen, 12 bin 500 basamaklı merdiven projesinin fizibilite çalışmalarını yaptık. Güzergahı itibariyle 9 noktada birleşme noktaları olan ve her bir seyir terasının birleştiği o alanlar, ilimizin gerek turizm açısından gerekse Ordu'ya bakışın farklı değerlendirileceği bir güzelliği ortaya sergilemiş olacak. Bu alan özellikle havalimanıyla birlikte yılda 1 milyon turist hedefini kısa zaman içerisinde yakalamış olması ve bu hedefi yükseltmesi sebebiyle Karadeniz'de, Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi" dedi.

Macera Parkı da yapılacak

Boztepe'nin zirvesine macera parkı da yapılacağını ve bununla ilgili projenin de hazır olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Seyir terasımız sadece Boztepe merkezinde vardı. Yapmış olduğumuz bu projeyle birlikte Boztepe'nin muhtelif yerlerinde 9 alanda, ilimizi, denizimizi, Karadeniz'i gösterecek ayrı seyir terasları oluşmuş oldu. Ayrıca Boztepe'deki yaklaşık 60 dönümlük orman alanını, mülkiyetini Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırdığımız alanda Macera Parkı Projesi ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah bu yaz dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, hazırlanan merdiven projesinin ihaleye çıkma aşamasında olduğu, yıl sonuna kadar da yapım çalışmalarına başlanmasını planladıklarını sözlerine ekledi. - ORDU