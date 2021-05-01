500 liralık ayakkabıyı hırkanın içine saklayıp çaldılar
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500 liralık ayakkabıyı hırkanın içine saklayıp çaldılar

500 liralık ayakkabıyı hırkanın içine saklayıp çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mağazaya müşteri gibi giren 3 şüpheli, mağazadan 500 lira değerinde ayakkabı çaldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mağazaya müşteri gibi giren 3 şüpheli, mağazadan 500 lira değerinde ayakkabı çaldı. Hırsızların ayakkabıyı alıp, hırkanın içine sakladıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 29 Nisan Perşembe günü, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli giyim mağazasına müşteri olarak girdi ve etrafta gezinerek bir süre ürünleri inceledi. Tam kapanma öncesindeki yoğunluğu fırsat bilen şüphelilerden birisi, mağaza görevlisini çeşitli sorular sorarak oyaladı. Bu sırada ayakkabı reyonunun orada bulunan şüphelilerden birisi ise üzerindeki hırkayı çıkararak yanındaki kadın arkadaşına verdi. Etrafı kolaçan ederek izlenmediklerinden emin olan şüpheli kadın, 500 liralık ayakkabıyı bulunduğu yerden alarak hırkasının içine gizledi. Daha sonra ise mağazadan ayrıldı. Arkadaşları ise dikkat çekmemek için bir süre daha ürünlere bakmaya devam edip, kayıplara karıştı.

Kameraları izleyince fark ettiler

Mağaza yetkilileri, hırsızlık olayını güvenlik kamerasın görüntülerini izleyince fark etti. Bunun ardından yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Mağazada inceleme yapan ekipler, ayakkabı hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan 3 kişinin 500 liralık ayakkabıyı çalma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 kadın 1 erkek olmak üzere 3 kişinin mağazaya girdiği, bir kadının elinde ayakkabıyla birlikte görüntüden çıktığı görülüyor. Daha sonra ayakkabıların bulunduğu alanda yer alan 2 şüpheliden birisi üzerindeki hırkayı çıkararak yanındaki kız arkadaşına veriyor. Hırkayı eline alan şüpheli kadın, bir süre etrafı izledikten sonra reyonda bulunan bir çift ayakkabıyı alarak hırkanın içine gizleyip mağazadan ayrılıyor. Arkadaşları ise dikkat çekmemek için bir süre daha ürünleri inceliyor. - KOCAELİ

500 liralık ayakkabıyı hırkanın içine saklayıp çaldılar
500 liralık ayakkabıyı hırkanın içine saklayıp çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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