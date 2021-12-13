500 liradan kaçayım derken 10 bin liradan olmayın

SİİRT (İHA) - Siirt'te, havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları konusunda uyardı. Oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin 500 liradan kaçıp 10 bin lira masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyleyerek uyarıda bulundu.

Siirt'te Aralık ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken oto tamir ustası Tekin, araç sahiplerini antifriz, yağ bakımları ve kışlık lastik takmaları konusunda uyardı. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini ve özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu dile getiren Tekin, ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini ve 500 liralık bir bakım yapılmadığı zaman 10 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi.

Kışlık bakımların önemli olduğunu ve geciktirilmemesi gerektiğini belirten Tekin, "Siirt sanayisinde esnafım. Kış geldi kışlık bakımlarımızı mutlaka yaptıralım. 500 liralık masraftan kaçınıp 10 bin liralık masraf karşımıza çıkmasın. Antifrizi kontrol ettirelim, yağ bakımlarımızı, periyodik bakımlarımızı yaptıralım. Mutlaka lastiklerimizi kış lastiği olarak değiştirelim. Güvenli sürüşler, hayırlı yolculuklar dilerim" dedi. - SİİRT