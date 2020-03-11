500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi - Haber
Okçular, Bartın, Güncel

500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi

500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldiBARTIN'da, Sevim Arkan'ın, Okçular köyünde 5 dönüm araziye kurduğu hayvan barınağına, 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilirken, 6 bin 504 lira idari para cezası kesildi.

11.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:39
500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi

500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi

BARTIN'da, Sevim Arkan'ın, Okçular köyünde 5 dönüm araziye kurduğu hayvan barınağına, 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilirken, 6 bin 504 lira idari para cezası kesildi.

Bartın'da, Sevim Arkan (49), 2017 yılında çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurarak, çöplükteki hayvanları beslemeye başladı. Daha sonra bu barınaklar Valilik tarafından kaldırıldı. Sevim Arkan da 6 ay önce Bartın merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Okçular köyünde 5 yıllığına 5 dönümlük araziyi kiraladı. Buraya barınaklar yapan Sevim Arkan, yaklaşık 100 tanesi engelli olmak üzere 500'e yakın köpeğin bakımını üstlendi. Hayırseverlerin de yardımıyla Sevim Arkan, köpeklerin bakımını yaparak, iyileşmelerini sağlamaya çalıştı.

YIKIM KARARI ARALIK AYINDA VERİLDİ

Şikayetler üzerine Bartın Valiliği Özel İdare Müdürlüğü, yapılan barınakların İmar Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle geçen yıl Aralık ayının başında yıkım kararı vererek, Sevim Arkan'a 6 bin 504 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, Bartın İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 29'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına göre, 'İzinsiz yardım toplamak' suçundan hakkında 1816 TL idari para cezası kesilerek, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

'YERLEŞİM YERİ YOK'

Barınakta köpekleri beslemeye devam eden ve çaresiz kaldığını söyleyen Sevim Arkan, "Ben 6 yıldır Bartın çöplüğünde mağdur durumdaki bütün canları kurtarmaya çalışıyorum. ve ben tek başıma mücadele ediyorum. Yine ben bu canlar için açlık grevi yaptım. Tecavüz edenlere ve öldürenlere karşı para cezasını verilmesini istedim. Çöpte barınak yaptım, orayı şikayet ettiler. Buraya geldim boş bir arsa kiraladım. Burayı da şikayet ettiler" dedi.

'Barınağın bulunduğu alanda yerleşim alanı bulunmadığını ifade eden Arkan şunları söyledi:

"Burada herhangi bir yerleşim yeri yok. Ama bana sürekli para cezası veriliyor. Bu canları istemiyorlar. Burada 500 köpeğimiz var. İnsanlar kendileri gelip görebilir. Bunların ihtiyaçlarını kendim karşılamaya çalışıyorum. Bize şimdi bir yıkım kararı geldi. Ben bu kadar canı nereye götüreyim. Belediyeye gidiyorum, bana yer göstermiyorlar. Biz hayvan öldürmüyoruz. Biz hayvanları yaşatıyoruz. Ben hayvanları yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Lütfen yetkililer bana yardımcı olsun."

500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Levent Can Cem Yılmaz Berkay Şahin
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: 500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:05:40. #1.15#