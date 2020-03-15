500 kişi davet edildi virüs sebebiyle 15 kişi katıldı
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Balıkesir, Altınova, Ayvalık

500 kişi davet edildi virüs sebebiyle 15 kişi katıldı

- 500 kişi davet edildi virüs sebebiyle 15 kişi katıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Merkez Ortaokulu'nun düzenlediği 'Bahar'a Merhaba' isimli etkinliğine 500 kişi beklenirken korona virüsü sebebiyle sadece 15 kişi katıldı.

15.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:41
500 kişi davet edildi virüs sebebiyle 15 kişi katıldı

- 500 kişi davet edildi virüs sebebiyle 15 kişi katıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Merkez Ortaokulu'nun düzenlediği 'Bahar'a Merhaba' isimli etkinliğine 500 kişi beklenirken korona virüsü sebebiyle sadece 15 kişi katıldı.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Atatürk Kültür Merkezi'nde okulların tatil edilmesinden önce organize edilen çay etkinliğinde, salonda okul yönetiminden hiç kimsenin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Korona virüs salgınından korkan birçok ailenin program başlamadan salonu terk ettiği gözlenirken, programa Manisa'dan gelen sanatçı Kurtuluş Akgöl ise boş salonda sadece 15 kişiye özel bir konser vermek zorunda kaldı.

Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun ve Yardımcısı Döndü Keçeli'nin hazır bulunduğu çay etkinliğinin okul idaresi tarafından iptal ya da ertelenmemesi ise merak konusu oldu. Etkinlikte konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun, düzenledikleri okula yardım amaçlı çayı etkinliğinin kendi ellerinde olmayan sebeplerle az bir katılımla gerçekleşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, katılan 15 kişiye etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Sanatçı Kurtuluş Akgöl ise, etkinliğe beklenen katılımın olmamasına rağmen sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu durumun Korona virüs salgını sebebiyle bir anda gündeme gelen ara tatilin öne alınmasından kaynaklandığını söyledi. Akgöl, "Bugün buradaki misafirlerimize biz bugüne kadar okul eğlencelerinde kalabalık ortamlarda çok güzel programlar hazırlamış ve sunmuştuk. Bu programlarda biz kendimizi hep özel sanatçı olarak hissettik. Bunu bize buradaki izleyicilerimi hissettirdi. Ama bugün Korona virüs etkisiyle burada katılım biraz daha az oldu. Bence haklı olarak az oldu. O yüzden de ben bugün buraya katılan dostlarımızdan kendilerini özel hissetmelerini, bu salonu komple kapattıklarını ve içeriye de hiç kimsenin alınmayacağını düşünmelerini istiyorum. Ben bugün bu izleyicilere özel bir konser verdim. Çok mutluyum" diye konuştu.

500 kişi davet edildi virüs sebebiyle 15 kişi katıldı

Kaynak: İHA

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500 kişi davet edildi virüs sebebiyle 15 kişi katıldı

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